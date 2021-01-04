Bitcoin перевалил отметку в 30 000$ и продолжил расти
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В прошлой новости говорилось о том, что цена Bitcoin возросла до 26 000$, но, похоже, криптовалюте этого мало - недавно её ценник поднялся до 30 000$, а теперь и вовсе 33 000$
Президент Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна Юрий Припачкин прогнозирует, что в 2021 году возможен положительный сценарий для Bitcoin и он может преодолеть отметку в 60 000$
Сложно себе представить, что о Bitcoin стали забывать, а в середине ноября его цена еле-еле восстановилась до 15 000$. Сейчас же цена в два раза выше и, судя по графику, серьёзных падений не было, зато рост стабильный и быстрый. Возможно, криптовалюта - одна из самых выгодных инвестиций, по крайней мере, на данный момент.
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Многие люди до сих пор думают, что вкладываться в Bitcoin уже поздно, только его цена растёт и последователи этого мнения, вложив бы свои деньги, уже могли бы немного приумножить их. Хотя доля правды в их словах есть, так как криптовалюта не может расти вечно. Рано или поздно Bitcoin ждёт падение, но явно не так скоро.
Кстати, можно поздравить Bitcoin с прошедшим днём рождением, ведь 3 января ему исполнилось 12 лет с момента создания человеком под псевдонимом Сатоши Накамото, которого по сей день не могут деанонимизировать.
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