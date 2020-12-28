Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Недавно была новость, что Bitcoin практически достиг отметки в 21 000$, но эти данные уже устарели. Несмотря на неуверенность инвесторов с вопросами: "Стоит ли ещё вкладываться в Bitcoin, я ведь уже опоздал?", криптовалюта продолжает расти и даже достигла своего пика - 26 000$, а на некоторых биржах за Bitcoin готовы дать сумму побольше на несколько тысяч.

анонсы и реклама ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-] RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Сентябрьские предсказания трейдера с ником Anondran начали сбываться, криптовалюта действительно вернулась к цифре 10 000$, а после начала набирать обороты в ноябре.

Издание CoinTelegraph сообщает, что капитализация Bitcoin в 512 миллиардов превысила капитализацию платёжной системы Visa, что уже говорит о многом. Подобный результат позволил бы занять криптовалюте место в топ-15 корпораций мира. А ведь недавно, буквально полгода назад, Bitcoin оценивался в пять тысяч долларов и о нём уже все стали забывать.

реклама

Халвинг Bitcoin продолжается, теперь майнеры смогут получить лишь 6.25BTC за добытый блок, изначально эта цифра была 50BTC за блок.