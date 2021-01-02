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Накануне Нового года Microsoft заявили о своих подозрениях, что российские хакеры, стоящие за взломом правительственных объектов Соединённых Штатов Америки, получили доступ к исходному коду некоторых сервисов компании.



По заявлению Microsoft, подозрения у них появились во время проверки, в ходе которой была обнаружена учётная запись, использовавшаяся для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях. Однако, никаких изменений в код хакеры не внесли и данных пользователей за собой не утащили. Если первое объясняется тем, что у аккаунта отсутствовал доступ к редактированию репозиториев, то второе убеждение компания никак не объяснила.

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Что именно взломали хакеры - Microsoft отказывается сообщать, но даже это не снимает тревогу, так как большинство юзеров ПК по любому используют приложения от Microsoft, предоставляя доступ к своим личным данным. По словам компании, хакеры осуществляли просмотр репозиториев без программного обеспечения SolarWinds, предоставляющего более удобную среду для управления базами данных в IT-инфраструктуре, но не говорится каким образом они получили доступ даже к просмотру такой конфиденциальной информации.

Остаётся лишь надеяться, что заявление Президента компании Брэда Смита о том, что никакие данные клиентов не пострадали - правда.