Новые телефоны Xiaomi будут продаваться без адаптера зарядки
Известно, что новый телефон Xiaomi Mi 11 будет иметь SoC Snapdragon 888, камеру на 108 МП и Super AMOLED дисплей, но вдобавок, как было с новыми IPhone, флагманский телефон китайского бренда лишат зарядного адаптера.
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На официальной странице главы компании Лэй Цзюня появилось официальное изображение упаковки телефона, а ранее Лэй заявлял на китайском сервисе микроблогов Weibo, что Xiaomi Mi 11 лишиться адаптера и это делается во благо экологии. Поэтому владельцы нового флагмана Xiaomi Mi 11 смогут по праву гордиться тем, что помогли экологии, заодно и компании дали сэкономить на зарядном адаптере. Интересно ещё то, что Xiaomi первые злорадствовали над Apple, когда те убрали зарядный адаптер.
То же самое может произойти и с телефонами Samsung Galaxy S21, которые хоть и имеют хорошие характеристики, но, по слухам, могут лишиться зарядного адаптера. Компания Samsung также высмеивала Apple за такой поступок, а после решила всё-таки удалить свои посты.
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