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Китайская компания Xiaomi выпустит в этом году первый смартфон на новом SoC Snapdragon 888, который был представлен на презентации Qualcomm. Официальная презентация нового Xiaomi Mi 11 пройдёт 28 декабря в Китае.

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Смартфон будет продаваться в двух вариантах - обычный и Pro версия. Вне зависимости от выбора потенциального покупателя Xioami Mi 11 будет оснащён SoC Snapdragon 888, 6.67 дюймовым экраном с разрешением FHD+ и частотой 120Hz, камерой 108 мегапикселей, фронтальной камерой 20 мегапикселей и цифровым зумом, увеличивающим изображение в 120 раз. Обычная версия телефона будет иметь более ёмкий аккумулятор на 5000мАч, а заряд будет происходить с мощностью в 50Вт, когда Pro версия поддерживает сверхбыструю зарядку с мощностью 105Вт и более, но ёмкостью батареи он уступит обычной версии- всего 4780мАч.

На выбор покупателя телефон может иметь оперативную память 8GB/12GB/16GB, а встроенную 128GB/256GB/512GB.

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Сделать предварительный заказ на китайский флагман можно будет уже с 29 декабря через интернет-магазин Giztop. Несмотря на то, что компания поставляет смартфоны по всему миру, России в списке нет. Видимо, придётся ждать полноценного выхода Xiaomi Mi 11 на просторах СНГ чуть больше, чем в других странах.