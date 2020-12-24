Battlestate Games опубликовал информацию о новом патче Escape From Tarkov
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Разработчики Battlestate Games в официальной группе Escape From Tarkov ВКонтакте выпустили информацию о новом патче версии 0.12.9, который скоро вступит в силу. Одна из главных новостей то, что локация "Лес" будет обновлена и расширена до уровня "Резерва", а весь прогресс за последние полгода будет обнулён, то есть, произойдёт вайп, поэтому стоит попробовать всё снаряжение, которое Вы откладывали на последний момент.
Список нововведений:
- Будут переработаны наборы ЧВК, а в течение первых семи дней новичкам будет приходить "поддержка" от разработчиков;
- При создании персонажа можно будет выбрать его голову и голос;
- Умение "Метаболизм" и "Иммунитет" будут переработаны;
- Уменьшена громкость шагов;
- Кнопка Enter будет закрывать окна с подтверждением;
- Очки и забрала уменьшат "слепоту" от светошумовых гранат;
- Патроны будут иметь параметр, отвечающий за появление кровотечения у врага;
- Добавятся новые фильтры в барахолке;
- Нарукавные повязки больше не выпадают;
- Подсветку слотов при перемещении предметов можно отключить;
- В защищённый контейнер(подсумок) нельзя будет положить цевьё, на котором стоит обвес;
- Квесты Егеря станут легче;
- Большее количество обвесов будут переработаны в плане характеристик;
- Некоторые квесты заденет ребаланс;
- Перегрузка персонажа начинается с 35 килограммов, а не 40;
- Будут увеличены лимиты на покупку патронов;
Будет введено новое оружие:
- Новое оружие KRISS Vector под калибр 9х19 и .45 ACP;
- Новое оружие UMP под калибр.45 ACP;
- Новое оружие SIG MCX под калибр.300 Blackout;
- Новое оружие Mk-18 mod 1 Mjölnir под калибр .338 LM;
- Калибры .300 BLK и .338 Lapua Magnum;
- Новые обвесы на оружие;
Боты:
- Боты не будут зависать находясь за стационарным оружием;
- Килла будет услышать звуки шагов за спиной;
- Оптимизация ИИ ботов;
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Также будет проведена оптимизация интерфейсов, серверов и звуков в оперативной памяти. Помимо этого исправят небольшие ошибки в игре.
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