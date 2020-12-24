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Разработчики Battlestate Games в официальной группе Escape From Tarkov ВКонтакте выпустили информацию о новом патче версии 0.12.9, который скоро вступит в силу. Одна из главных новостей то, что локация "Лес" будет обновлена и расширена до уровня "Резерва", а весь прогресс за последние полгода будет обнулён, то есть, произойдёт вайп, поэтому стоит попробовать всё снаряжение, которое Вы откладывали на последний момент.

Список нововведений:

Будут переработаны наборы ЧВК, а в течение первых семи дней новичкам будет приходить "поддержка" от разработчиков;

При создании персонажа можно будет выбрать его голову и голос;

Умение "Метаболизм" и "Иммунитет" будут переработаны;

Уменьшена громкость шагов;

Кнопка Enter будет закрывать окна с подтверждением;

Очки и забрала уменьшат "слепоту" от светошумовых гранат;

Патроны будут иметь параметр, отвечающий за появление кровотечения у врага;

Добавятся новые фильтры в барахолке;

Нарукавные повязки больше не выпадают;

Подсветку слотов при перемещении предметов можно отключить;

В защищённый контейнер(подсумок) нельзя будет положить цевьё, на котором стоит обвес;

Квесты Егеря станут легче;

Большее количество обвесов будут переработаны в плане характеристик;

Некоторые квесты заденет ребаланс;

Перегрузка персонажа начинается с 35 килограммов, а не 40;

Будут увеличены лимиты на покупку патронов;

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Будет введено новое оружие:

Новое оружие KRISS Vector под калибр 9х19 и .45 ACP;

Новое оружие UMP под калибр.45 ACP;

Новое оружие SIG MCX под калибр.300 Blackout;

Новое оружие Mk-18 mod 1 Mjölnir под калибр .338 LM;

Калибры .300 BLK и .338 Lapua Magnum;

Новые обвесы на оружие;

Боты:

Боты не будут зависать находясь за стационарным оружием;

Килла будет услышать звуки шагов за спиной;

Оптимизация ИИ ботов;

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Также будет проведена оптимизация интерфейсов, серверов и звуков в оперативной памяти. Помимо этого исправят небольшие ошибки в игре.