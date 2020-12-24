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Battlestate Games опубликовал информацию о новом патче Escape From Tarkov

Разработчики Battlestate Games рассказали о обновлении в новом патче 0.12.9. Будет вайп.
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Разработчики Battlestate Games в официальной группе Escape From Tarkov ВКонтакте выпустили информацию о новом патче версии 0.12.9, который скоро вступит в силу. Одна из главных новостей то, что локация "Лес" будет обновлена и расширена до уровня "Резерва", а весь прогресс за последние полгода будет обнулён, то есть, произойдёт вайп, поэтому стоит попробовать всё снаряжение, которое Вы откладывали на последний момент.

Список нововведений:

  • Будут переработаны наборы ЧВК, а в течение первых семи дней новичкам будет приходить "поддержка" от разработчиков;
  • При создании персонажа можно будет выбрать его голову и голос;
  • Умение "Метаболизм" и "Иммунитет" будут переработаны;
  • Уменьшена громкость шагов;
  • Кнопка Enter будет закрывать окна с подтверждением;
  • Очки и забрала уменьшат "слепоту" от светошумовых гранат;
  • Патроны будут иметь параметр, отвечающий за появление кровотечения у врага;
  • Добавятся новые фильтры в барахолке;
  • Нарукавные повязки больше не выпадают;
  • Подсветку слотов при перемещении предметов можно отключить;
  • В защищённый контейнер(подсумок) нельзя будет положить цевьё, на котором стоит обвес;
  • Квесты Егеря станут легче;
  • Большее количество обвесов будут переработаны в плане характеристик;
  • Некоторые квесты заденет ребаланс;
  • Перегрузка персонажа начинается с 35 килограммов, а не 40;
  • Будут увеличены лимиты на покупку патронов;
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Будет введено новое оружие:

  • Новое оружие KRISS Vector под калибр 9х19 и .45 ACP;
  • Новое оружие UMP под калибр.45 ACP;
  • Новое оружие SIG MCX под калибр.300 Blackout;
  • Новое оружие Mk-18 mod 1 Mjölnir под калибр .338 LM;
  • Калибры .300 BLK и .338 Lapua Magnum;
  • Новые обвесы на оружие;

Боты:

  • Боты не будут зависать находясь за стационарным оружием;
  • Килла будет услышать звуки шагов за спиной;
  • Оптимизация ИИ ботов;

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Также будет проведена оптимизация интерфейсов, серверов и звуков в оперативной памяти. Помимо этого исправят небольшие ошибки в игре.

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