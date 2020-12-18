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Не так давно CD Projekt Red заявили, что готовы вернуть деньги тем, кто не хочет дожидаться нового патча с исправлением ошибок Cyberpunk 2077. Однако, на деле оказалось, что вернуть деньги - тот ещё квест. Некоторые геймеры начали жаловаться в Twitter о том, что им было отказано в возврате средств.

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Если же в Steam возврат денег не составит для пользователя труда, достаточно обратиться к технической поддержке в течение двух недель с момента покупка и отыграть не более двух часов в игру, то PlayStation Store просто так деньги назад не отдаст: на это даётся две недели с момента покупки и игра не должна ни устанавливаться, ни скачиваться. Как понять понравится ли тебе игра, не скачав её - непонятно. Есть лишь одно исключение для владельцев игры на PlayStation, Cyberpunk 2077 должна быть признана некачественной игрой её издателем, что вряд ли случится.

С Xbox всё гораздо проще, достаточно обратиться в техническую поддержку, где при возврате средств учтут все возможные факторы: когда купили игру, почему не понравилась, её рейтинг, сколько часов отыграно, отзывы других геймеров.

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Получается, что вернуть деньги за Cyberpunk 2077 - сложная задача и запросто решить её можно только через Steam, владельцам консолей придётся обращаться к издателю, чтобы тот помог в возврате.