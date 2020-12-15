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Cyberpunk 2077 получил достаточно низкую оценку на Metacritic, что разочаровало руководство CD Projekt Red, связано это с выявленными в игре багами, а также неиграбельностью на консолях. Так на PlayStation 4 и Xbox One игра имеет урезанное разрешение и даже при этом умудряется выдавать показатели FPS ниже 30.

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В официальном Twitter CD Projekt Red компания извинилась перед игроками за предоставленные неудобства, обещая выпустить в скором времени патч, исправляющий все найденные ошибки. Ещё компания извинилась за то, что не продемонстрировала играбельность Cyberpunk 2077 на консолях, что привело к неосознанным покупкам у геймеров.

CD Projekt Red готово искупить свою вину, вернув деньги всем, кто не желает ждать патча, исправляющего ошибки игры. Известно, что Cyberpunk 2077 уже успел окупить потраченные на разработку деньги: только с продаж Steam поступило более 50 миллионов долларов.

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Ранее была новость о том, что руководство CD Projekt Red, несмотря на низкий рейтинг игры, выплатит участникам разработки 10 процентов от годовой прибыли компании.