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Буквально недавно Xbox обещали, что уже с 15 декабря подписчики Game Pass смогут играть в игры Electronic Arts по подписке. Но, похоже, придётся немного подождать - Microsoft сказали, что выход Electronic Arts Play по подписке будет доступен уже в 2021 году.

Почему так - создатели консоли не объяснили, лишь сказали что им нужно больше времени, чтобы реализовать такое заманчивое предложение подписчикам Game Pass. К сожалению, никакой информацией о запуске этой "акции" для владельцев ПК нет, скорее всего, она будет доступна лишь на консолях Xbox.

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Сама возможность иметь подписку Electronic Arts Play в подписке Xbox Game Pass крайне выгодная, так как цена первой подписки 299 рублей в месяц с ограничением на 10 часов игры или 999 рублей в месяц без ограничений, а так она автоматически будет включена в Game Pass.

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Подписчики Electronic Arts Play получают доступ к демо-версиям игр, доступ к популярным играм и новинкам магазина Origin.

Конечно, несмотря на все эти прелести, покупка подписки Xbox Game Pass является не самой простой задачей, особенно если Вы живёте не в России, а её активация на ПК ещё больше усложняет процесс.