Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xbox Game Pass: Нужно всего лишь подождать

Xbox обещали, что уже с 15 декабря владельцы подписки Game Pass смогут поиграть в игры Electronic Arts абсолютно бесплатно, но, увы, придётся немного подождать.
[ ] для раздела Блоги
+
!! RTX 3070 <b>сильно дешевле</b> чем 3060 Ti
Еще одна RTX 3070 даже дешевле
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
10 000р скидка на четвертую RTX 3070
9000р скидка на пятую RTX 3070
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Буквально недавно Xbox обещали, что уже с 15 декабря подписчики Game Pass смогут играть в игры Electronic Arts по подписке. Но, похоже, придётся немного подождать - Microsoft сказали, что выход Electronic Arts Play по подписке будет доступен уже в 2021 году.

Почему так - создатели консоли не объяснили, лишь сказали что им нужно больше времени, чтобы реализовать такое заманчивое предложение подписчикам Game Pass. К сожалению, никакой информацией о запуске этой "акции" для владельцев ПК нет, скорее всего, она будет доступна лишь на консолях Xbox.

анонсы и реклама
Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке
Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
RTX 3070 с огромной скидкой - смотри
ASUS RX 6800 в Регарде
Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Сама возможность иметь подписку Electronic Arts Play в подписке Xbox Game Pass крайне выгодная, так как цена первой подписки 299 рублей в месяц с ограничением на 10 часов игры или 999 рублей в месяц без ограничений, а так она автоматически будет включена в Game Pass.

реклама

Подписчики Electronic Arts Play получают доступ к демо-версиям игр, доступ к популярным играм и новинкам магазина Origin.

Конечно, несмотря на все эти прелести, покупка подписки Xbox Game Pass является не самой простой задачей, особенно если Вы живёте не в России, а её активация на ПК ещё больше усложняет процесс.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox xbox game pass ea play xbox series mic
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
13
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
36
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro H410T/CSM
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe TeamGroup T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance (TM8FPB001TOC310) объемом 1 ТБ
17
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 36
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 44
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 32
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Taichi
4 декабря 2020 37
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X
3 декабря 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 49 смартфонов, которые получат Android 11 в 2021 году – полный список и сроки
+
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
326
NVIDIA сообщила о появлении нового Закона Хуанга, вместо неработающего Закона Мура
142
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
32
GeForce RTX 3090 дешевеет – цена на российском рынке почти сравнялась с рекомендованной NVIDIA
44
Некоторые RTX 3070 стоят дешевле таких же 3060 Ti - дефицит окончен, и цены пошли вниз
15
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
146
8 устройств Huawei получили операционную систему HarmonyOS вместо Android 11
1
Samsung Galaxy A12 представлен в России – NFC, 5000 мА*ч и 48-Мп камера по цене от 11 990 рублей
6
Руководство CD Projekt RED провело неприятный разговор с инвесторами по поводу Cyberpunk 2077
17
S.T.A.L.K.E.R. 2 открыла вакансии и ждёт кадрового пополнения
33
Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фото с образцом астероида
7
Запускается на PS4, и хорошо – представитель CD Projekt RED считает, что Cyberpunk 2077 играбельна
52
Huawei nova 8 Pro получит Kirin 985, 120-Гц панель и 64-Мп камеру с уникальным дизайном
1
Цена Биткоина превысила рекордный показатель 2017 года – майнинг на видеокартах становится выгоднее
27
Intel выпустит самый быстрый SSD на рынке, превышающий показатели предыдущего поколения в 3.7 раза
13
CD Projekt признала свои ошибки и готова вернуть игрокам деньги
43
GeForce RTX 3080 Ti появится не раньше конца февраля, в январе — RTX 3060 12 и 6 ГБ
35
Модули памяти DDR5 потребительского класса уже проходят тестирование
16
GeForce RTX 3080 Ti задержится до февраля
44

Популярные статьи

Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
13
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
13
Тестирование системы i5-8400 + GTX 1070 в серии игр Far Cry
20
Бесшумный офисный ноутбук с красивым дизайном - обзор ACER Aspire 1
6
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - предыстория
24
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
5
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4

Сейчас обсуждают

vanilla cappuccino
05:54
Че думаешь что это не nvidia слили новость чтобы "сравнить" с конкурентом в худшую сторону? наивный
GeForce RTX 3080 почти в два раза быстрее Radeon RX 6800 XT в Quake II RTX — тест PC Gamer
t-dirt
05:53
смысл - нуль. стоит дороже, частоты ниже.
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
t-dirt
05:52
15 лет назад меня здесь не было. в те годы оверхлопцы действительно были крутейшим ит-сайтом рунета.
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
t-dirt
05:49
всё это замечательно, но вот жирафа 3060 с 12 гигами памяти выглядит нелепо. неужели нвидиа пойдёт на такой шаг?
GeForce RTX 3050, RTX 3060, RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti теперь поддерживаются AIDA64
t-dirt
05:47
не сказал бы што игоря на 90 с лихом %, как её оценили. но то что она - самая лучшая во вселенной терминатора - факт. яб ей поставил гдет 70%. добротный шутер без претензий на элитарность и крутость. ...
Terminator Resistance летом получит сюжетное дополнение, а в марте — обновление для PS5
шопоголик
05:46
Да и веселее с багами .На мосту люди проваливаются - одни головы торчат .Снизу моста тела ногами перебирают .У терминала двое одномоментно стоят ,ноги общие .Ещё видел как из воздуха возникает крыша а...
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
Уинстон Смит
05:40
Хз че там в обзорах, но никакого мыла и проблем с прогрузками нет даже на 1650с. Чем и хорош ПК, что настройки графики помимо игры можно и драйвером покрутить, в отличии от сонсольного мыла в 30 фпс. ...
Разработчик игр объяснил, как Cyberpunk 2077 удалось пройти сертификацию на PlayStation 4 и Xbox One
Inttz
05:36
Можно было и без зарубежных форумов обойтись.Видимо для придания себе значимости и весомости)
Изучение отказоустойчивости на платформе AMD Ryzen и материнской плате ASUS Prime B450M-A версии II
Сергей Мастеров
05:25
Это пока потанцевал не раскрыли. Нужно подождать 2 года.
GeForce RTX 3080 почти в два раза быстрее Radeon RX 6800 XT в Quake II RTX — тест PC Gamer
GeodE
05:21
Ой, где то я это уже слышал.. лет 5-10 назад по моему))
Bitcoin продолжает ставить рекорды и идти на путь к позиции самой дорогой криптовалюты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем