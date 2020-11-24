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Вскоре на рынке может появится бюджетная видеокарта с поддержкой трассировки лучей от NVIDIA - RTX 3060 Founders Edition. Зарубежное издание VideoCardz поделилось фотографиями видеокарты. Как известно, она будет сделана на основе GPU GA104-200 с поддержкой 4864 ядер CUDA и будет оснащена 38 RT ядрами, дополнительным питанием 12 pin.

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Если смотреть по фотографии, можно понять что система охлаждения практически идентична старшей версии RTX 3070. Видеокарта будет потреблять 180 ватт, иметь мощность 16,2 терафлопс, количество транзисторов такое же как в RTX 3070, объём видеопамяти 8 ГБ. RTX 3060 Founders Edition превосходит по мощности RTX 2080 Super, но значительно слабее более старшей RTX 3070. Примеры сравнения мощностей зарубежной портал также опубликовал, правда, верить им или нет - дело каждого.

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Видеокарта является бюджетной и её стоимость не такая большая, учитывая нынешние цены на видеокарты, а именно - 400$. Конечно, такая цена установлена в странах Америки, а в СНГ она поступит с наценкой от дистрибьюторов как минимум в 200$, что тоже в итоге выходит не так много. Релиз видеокарты возможен 2 декабря.