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Больше недели назад была опубликована новость, где говорилось о возрождении Bitcoin, который достиг отметки в 15.000$

На этом криптовалюта не остановилась, прогнозы финансовых аналитиков оправдались: Bitcoin достиг отметки в 18.000$ и продолжает расти с каждым днём. Конечно, рекорд остаётся прежним - 20.000$, именно такую цену имела криптовалюта в декабре 2017 года, после чего она "лопнула" в цене, из-за этого её начали называть "пузырём".

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Эксперты связывают такой рост Bitcoin с его дефицитом, который образовал спрос у людей, валюту охотно скупают в Соединённых Штатах Америки. Компания PayPal увеличила лимиты на приобретение криптовалюты с 10.000$ до 20.000$, а выход новых Bitcoin снизился вдвое - до 6.25 BTC/10 минут, в течение четырёх лет падение производства будет продолжаться, пока в оборот не войдут 21 миллиона Bitcoin-ов.

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По словам известного инвестора криптовалюты Дэна Пантеры, суть заключается в том, что пока количество биткоинов уменьшается, на него появляется спрос, из-за чего в оборот идёт всё больше и больше криптовалюты.

Дэн Пантера заявил, что когда все компании последуют примеру PayPal, появится дефицит валюты, который придётся компенсировать повышенной стоимостью.