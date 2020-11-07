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В далёком 2008 было зарегистрированное доменное имя криптовалюты Bitcoin, которая дала огласку о майнинге обычным пользователям и обогатила своих инвесторов. Но после ухода 2017 года её поджидал крах в три раза: цена на Bitcoin упала до 6000$, когда до этого она достигала рекордной цифры в 18000$. Вплоть до 2019 валюта только падала в цене, с наступлением нового года достигла значения в 12000$.

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Сейчас Bitcoin продолжает расти и в ночь президентских выборов в Соединённых Штатах Америки достиг суммы в 14000$, подобной цены криптовалюты не было уже два года. 5 числа этого месяца криптовалюта достигла цены в 15000$

Вместе с Bitcoin выросли в цене и другие криптовалюты (см. график)

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Топ-10 криптовалют с графиком за неделю Аналитик Аяш Джиндал сказал, что Bitcoin преодолел две сложные отметки в 14000$ и 14500$, поэтому рост до 15000$ был очевиден. Однако, он также предположил, что криптовалюта может на некоторое время упасть в цене до 13800$ реклама "Восходящий клин" (пример) реклама Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван до Поппе сообщил в своём Twitter, что Bitcoin и Ethereum продолжат дорожать, но владельцам криптовалюты стоит всё-таки быть осторожным, на графиках роста Bitcoin образуется "восходящий клин", который, в случае отсутствия существенного роста валюты, может привести к её падению.



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