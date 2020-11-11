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Apple представила три новых ноутбука на презентации One More Thing

Компания Apple представила три новых ноутбука на собственном процессоре Apple M1.
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Apple на своей презентации One More Thing, проходившей 10 ноября, представила три новых ноутбука: MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Mini. Объединяет эти три ноутбука одно - все они перешли на новый процессор собственного производства Apple M1.

По заявлению Apple, новое решение позволит увеличить энергоэффективность ноутбука, ускорит процесс выполнения задач и повысит безопасность системы. Также компания уверяет, что MacBook Air хватит на 18 часов работы, когда MacBook Pro сможет работать до 20 часов.

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Сама компания уверенна в своих процессорах и смело уверяет пользователей, что они смогут применяться и в требовательных к видеокарте приложениях, некоторых видеоиграх.

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В связи с отказом от процессоров Intel, акции компании упали чуть менее чем на 1%, когда у Apple наоборот - выросли.

Цены на Mini версию MacBook, предназначенную для программистов, 699$ (53400 рублей), MacBook Air - 999$ (76400 рублей), MacBook Pro - 1299$ (99400 рублей). Цены на ноутбуки в странах СНГ могут быть повышены.

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В данной новости можно более подробно узнать о процессоре и ноутбуке MacBook Mini.

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