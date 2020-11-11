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Новый Mac Mini получает чипсет M1: намного быстрее, чем старая версия Intel и на 100$ дешевле

Новый чипсет M1 в 3 раза мощнее старого поколения на Intel
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Накануне этого события все говорили о новых MacBook, но Apple незаметно пробралась с новым Mac Mini. Прошло два года с момента последнего обновления Mini. Это не так давно, но процессоры Intel Core 8-го поколения уже кажутся довольно старыми.

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Но Intel больше не существует, миниатюрный компьютер Apple теперь работает на собственном кристалле. Да, новый чипсет Apple M1, который также лежит в основе новых MacBook Air и Pro.

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Тестирование Apple показывает, что ЦП в 3 раза выше производительности ЦП тех старых Intel. И эти старые чипы появились задолго до того, как Intel активизировала свою игру iGPU, поэтому восьмиядерный графический процессор Apple работает в 6 раз быстрее. В общем, Mini в 5 раз быстрее, чем «самый продаваемый ПК», но не ждите, что Apple скажет вам, какой именно.

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Тем не менее, производительность повышается по всем направлениям, и компания сообщает, что им могут пользоваться программисты, разработчики игр, редакторы музыки и видео. Mac Mini - это профессиональный инструмент, а не просто офисный компьютер или HTPC.

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Mac Mini предназначен для программистов, геймеров и музыкальных редакторов.

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Производительность машинного обучения выросла в 15 раз. Например, Pixelmator Pro поддерживает масштабирование изображения на основе AI. Neural Engine M1 даже поддерживает платформу глубокого обучения Tensorflow, которая до сих пор была исключительной сферой деятельности Nvidia (графические процессоры AMD поддерживают ее, но Nvidia на сегодняшний день является лидером рынка в этом сегменте).

В любом случае, в отличие от MacBook Air, Mac Mini имеет активное охлаждение, что позволяет дольше поддерживать максимальную производительность. И, в отличие от Air, вы также получаете приличный выбор портов.

Есть два порта USB-C для USB 4 и Thunderbolt (до 40 Гбит / с), а также два порта USB-A 3.1 Gen 2 (до 10 Гбит / с), а также порт гигабитного Ethernet (есть и Wi-Fi 6, если поблизости нет сетевого кабеля).

Кроме того, есть порт HDMI 2.0 для вывода 4K / 60 Гц и DisplayPort (через USB-C) для одного монитора 6K / 60 Гц. У вас также может быть два монитора 4k / 60 Гц, если вы используете и HDMI, и DisplayPort.

Новый Mac Mini на базе M1 уже доступен для предварительного заказа, так что давайте поговорим о цене. Он начинается с 700$ с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD. Вы можете обновить его до 16 ГБ ОЗУ за дополнительные 200$ и увеличить объем хранилища до 2 ТБ (с 512 ГБ и 1 ТБ по пути). Доставка начнется на следующей неделе.

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macbook macbook air mac mini m1 chipset
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