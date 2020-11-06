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Компания Samsung продолжила развитие своих фотосенсоров ISOCELL

Новый фотосенсор от Samsung - ISOCELL Vizion 33D обладает частотой 120 кадров и отслеживает объекты на дистанции до 5 метров.
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В Шанхае, в 2017 году, компания SAMSUNG анонсировала выход бренда семейства сенсоров ICOCELL, который будет продавать фотосенсоры по технологии, активно развивающейся начиная с 2013 года. Суть разработки в том, чтобы снизить уровень помех и воссоздать реалистичную передачу цветов с повышенной резкостью.

Главная фигура этой новости - сенсор ISOCELL Vizion 33D, отслеживающий объекты на расстоянии до пяти метров с качественной передачей картинки, что может быть полезно при создании видеороликов.

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Фотосенсор отслеживает движение объектов на дистанции до 5 метров с частотой 120 кадров, он может использоваться для многих процессов, связанных с камерой, в том числе разблокировки экрана, оплате с помощью системы распознования лица. Но главная особенность сенсора - Deep Trench Isolation, технология, направленная на уменьшение помех между пикселями и передача более реалистичной цветокоррекции. Данный фотосенсор будет использоваться в камере Samsung Galaxy S20 Ultra.

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На данный момент лидером продаж 3D ToF(Time of Flight) сенсоров является Sony, они занимают большую часть рынка. В флагманской яблочной продукции стоят сенсоры именно от Sony.

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