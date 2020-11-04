Snapdragon 875 побил свой рекорд в AnTuTu - 900 000 баллов
Буквально недавно была новость о том, что флагманский Snapdragon 875 набрал 847 868 баллов в бенчмарке AnTuTu - приложении для оценивания производительности устройств. И уже сейчас, по итогам более свежего тестирования, стало известно, что Snapdragon 875 смог набрать почти 900 тысяч баллов в AnTuTu.
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Новый чипсет лучше своего предшественника, использующегося на смартфонах 2020 года (Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ASUS ROG Phone 3), на 35%. Как уже было написано во вчерашней новости, Snapdragon 875 опережает A14 Bionic от Apple, разработанный на той же архитектуре.
Подобные бенчмарк-сервисы не являются самыми точными показателями мощности устройств, но все равно можно хотя бы приблизительно понять мощность чипсета Qualcomm Snapdragon 875, который будет использоваться в флагманских смартфонах следующего года.
Представление чипсета произойдёт первого-второго числа следующего месяца на Snapdragon Tech Summit, который планируют провести в США, штат Гавайи. Вместе с Snapdragon 875 может быть представлен более бюджетный Snapdragon 775G, заменяющий Snapdragon 765G, и имеющий интегрированный 5G.
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