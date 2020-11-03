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Qualcomm Snapdragon 875 - это следующая флагманская SoC производителя кремния, построенная по 5-нм техпроцессу.

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Запуск чипсета запланирован на декабрь этого года, а незадолго до его выпуска просочились результаты процессора в AnTuTu. Сообщается, что 5-нм чипы на 20 процентов потребляют меньше энергии, чем 7-нм SoC.

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Лидер Abhishek Yadav написал в Твиттере о Snapdragon 875 под кодовым названием Lahaina, набрав 847 868 баллов с веб-сайта тестирования. Эти цифры якобы на 25 процентов выше, чем лучшие результаты, полученные на iQOO 5 Pro с процессором Snapdragon 865+.

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Для сравнения, Snapdragon 875 намного опережает чипсет A14 Bionic iPhone 12, процессоры Samsung Exynos и Huawei Kirin. В то время как новый чипсет Apple набрал примерно 565 000 баллов в недавних тестах; Exynos 1080 и Kirin 9000 набрали чуть больше 693000 и 696000 баллов.

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Чипсет A14 Bionic и Kirin 9000 уже дебютировали во флагманских устройствах. По словам известного лидера Samsung Ice Universe, ожидается, что корейцы выпустят Exynos 1080 SoC - первый чипсет компании, основанный на 5-нм техпроцессе - 12 ноября в Шанхае.