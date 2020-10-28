Harley-Davidson представила электровелосипед Serial 1
Американская компания Harley-Davidson, производящая мотоциклы, имеющая заказы в Вооружённых Силах США, поделилась своими планами о создании электровелосипеда с названием Serial 1.
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Harley-Davidson - компания, которая выделяется на рынке своим качеством, её техника влюбляет истинных фанатов мотоциклов. Большинство байкеров пользуются именно мотоциклами Harley-Davidson. Конечно, подобные "машины" стоят не мало, что отпугивает мотолюбителей.
Пока компания не спешит делиться характеристиками электровелосипеда, но уже можно лицезреть стильный минималистичный дизайн велосипеда. Название электровелосипеда - отсылка к одной из первых разработок Harley-Davidson, мотоцикла Serial Number One.
По цене тоже ничего неизвестно, но полноценный анонс может произойти уже скоро - 16 ноября. Запуск серийного производства Serial 1 может начаться в марте следующего года.
Подробнее ознакомится с дизайном велосипеда Serial 1 можно на официальном YouTube канале компании, где 27 октября опубликовали "тизер" к электровелосипеду.
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