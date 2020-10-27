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Компания Apple в начале 2021 года желает обновить свои наушники AirPods, выпустив AirPods 3 и AirPods Pro 2. AirPods 3 получат сменные ушные вкладыши и укороченные ножки, также специалисты намерены усовершенствовать время автономной работы наушников, особых новшеств от этой модели ждать не стоит. На AirPods Pro 2 планы уже более значимые, Apple хочет сделать наушники более компактными, убрав торчащие стержни и сделав их кругловатой формы, но из-за обновлённого дизайна усложнится задача интегрировать шумоподавление, микрофон в наушники, что может сказаться на их дизайне.

В 2019 Apple имели доминирующие позиции в производстве TWS-наушников, сейчас же ситуация изменилась, компания уступает своим конкурентам и теряет позиции. Выросло влияние Xiaomi в продаже TWS-наушников, компания предлагает более доступные варианты, в отличие от бывшего гиганта. Стоит напомнить, что Apple целенаправленно перестала включать наушники в новые IPhone, что может существенно повысить продажи AirPods. Также для повышения продаж AirPods будет запущена рекламная компания, возможно, из-за этого цены на вспомогательный гаджет могут упасть.

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Counterpoint Research, второй квартал 2020

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В данный момент цена AirPods первого поколения 159$, AirPods Pro стоят дороже на целых 90 долларов. Аналитики сообщают, что цена на новые TWS-наушники существенно отличаться не будет.