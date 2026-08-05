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Nacvark

Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта

Electronic Arts была приобретена Суверенным фондом Саудовской Аравии за $55 млрд
Фактически EA перешла под контроль консорциума, но саудиты играю в нём важную роль
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Electronic Arts, известная как разработчик и издатель видеоигр, включая серию Battlefield, официально ушла с биржи и стала частной компанией. Она была приобретена консорциумом, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и другие инвесторы. Общая стоимость сделки составляет 55 миллиардов долларов.Источник изображения: ChatGPTСделка была поддержана основными регуляторами Европейской комиссии, что открыло путь к её финализации. Именно препятствие со стороны регуляторов могло стать причиной развала сделки, но этого не случилось. Теперь, по сообщениями иностранных СМИ, PIF принадлежит примерно 93% активов Electronic Arts.

Electronic Arts хотя и не считается убыточной компанией, но уже долгое время находится в стагнации: её акции стоят на месте, а существенного роста не наблюдается. Причём, учитывая положение дел у других разработчиков и издателей видеоигр, нельзя сказать, что это плохо. Однако теперь, когда у Electronic Arts новый владелец, компанию могут ожидать изменения и новые приоритеты, которые, в свою очередь, могут повлиять на её игровой бизнес.

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Представители PIF заверяют общественность, что глубоко понимают уникальность платформы Electronic Arts, её масштабные глобальные спортивные и игровые франшизы, а также культовую интеллектуальную собственность. Генеральный директор студии сохранит свою должность.

#electronic arts #саудовская аравия
Источник: businesswire.com
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