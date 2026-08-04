Условия не разглашаются, но, вероятно, компания согласилась компенсировать им ущерб

TikTok согласилась урегулировать три крупных иска, поданных подростками, которые обвиняли платформу в создании зависимого поведения и негативном влиянии на психическое здоровье несовершеннолетних пользователей. Соглашения были достигнуты незадолго до начала новых судебных разбирательств, но их условия пока остаются конфиденциальными. Источник изображения: Reuters

URL изображенияИски входят в масштабную серию дел против крупнейших социальных платформ, включая Google и TikTok. Всего в судах рассматриваются тысячи похожих заявлений, в которых компании обвиняются в использовании алгоритмов и функций дизайна, стимулирующих длительное использование приложений среди детей и подростков.

Среди истцов – подростки из разных штатов США, которые утверждали, что использование TikTok привело их к проблем психического здоровья, включая тревожность, депрессию и расстройства пищевого поведения. Представители несовершеннолетних требовали, чтобы платформы понесли ответственность за «особенности» своих продуктов.

TikTok не раскрыла подробности достигнутых договоренностей и не дала публичных комментариев по поводу урегулирования. Компания ранее заявляла, что уделяет большое внимание безопасности подростков, развивает инструменты родительского контроля и внедряет дополнительные ограничения для молодых пользователей. Вероятно, в этот раз компания решила урегулировать спор без судебных разбирательств, компенсировав подросткам нанесённый им психологический ущерб.