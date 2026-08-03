Многие из мигрантов жалуются, что не смогли попасть в материковую Испанию

Не так давно десятки тысяч мигрантов проникли в в испанский анклав Сеута на побережье Северной Африки. Однако, как сообщает издание Reuters, многие из них начали возвращаться в Марокко, столкнувшись с нехваткой продовольствия, отсутствием жилья и напряжённой обстановкой в городе. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, многие из незаконных мигрантов признаются, что ожидали быстро попасть в материковую Испанию, но вместо этого оказались в переполненном анклаве без средств к существованию. Решение пересечь границу было во многом вызвано распространявшимися в социальных сетях сообщениями о том, что попасть в Сеуту стало значительно проще. Нюанс в том, что в испанском городе их ждали закрытые магазины, длинные очереди за водой и едой, а также настороженное отношение части местных жителей.

Некоторые рассказали Reuters, что были вынуждены несколько дней обходиться практически без пищи, а цены на продукты оказались слишком высокими. Отдельные мигранты также заявили о случаях нападений и угроз, хотя официального подтверждения этим сообщениям пока нет.

Испанские власти сообщили, что большая часть прибывших уже покинула Сеуту и вернулась в Марокко. Тем не менее часть мигрантов по-прежнему надеется добраться до материковой Испании и отказывается уезжать.