Anthropic опережает OpenAI по темпам роста

OpenAI, долгое время считавшаяся главным двигателем бума генеративного искусственного интеллекта (ИИ), столкнулась с самым серьезным испытанием за всю историю компании. Издание The Wall Street Journal сообщает, что усиливающаяся конкуренция со стороны других разработчиков ИИ-моделей, а также внутренние изменения заставили компанию пересмотреть стратегию развития.

Если раньше OpenAI задавала темп отрасли практически без конкурентов, то теперь ей приходится бороться за лидерство сразу на нескольких направлениях – от корпоративных сервисов до инструментов для разработчиков. Причём в первой области она уже уступила Anthropic.

Источник изображения: ChatGPTОдним из ключевых вызовов стало стремительное развитие конкурентов, которые предлагают альтернативные ИИ-модели и активно привлекают корпоративных клиентов. Одновременно рынок становится все более насыщенным: крупнейшие технологические компании продолжают вкладывать миллиарды долларов в развитие собственных ИИ-платформ, а заказчики всё чаще выбирают решения сразу нескольких поставщиков вместо работы с одной экосистемой.

реклама

В ответ OpenAI ускоряет выпуск новых моделей, расширяет линейку продуктов и усиливает направление для бизнеса. Компания также делает ставку на развитие собственной экосистемы, стремясь сохранить позиции ключевого поставщика ИИ-технологий как для обычных пользователей, так и для корпоративного сектора. По мнению аналитиков, следующий этап конкуренции будет определяться не только качеством моделей, но и скоростью внедрения новых функций, надёжностью сервисов и способностью компаний превращать технологические достижения в массовые коммерческие продукты.