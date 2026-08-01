Ожидается, что это станет возможным в 2028 году

Американский космический стартап Interlune и производитель промышленной техники Vermeer представили автономную систему для строительства инфраструктуры на Луне, которая должна стать основой будущих постоянных баз NASA. Разработка включает роботизированный экскаватор нового поколения, способный работать без участия человека в экстремальных условиях лунной поверхности. Источник изображения: ChatGPTКомпании рассчитывают провести первые испытания технологии в рамках миссий программы Artemis уже в 2028 году. Проект также рассматривается как важный шаг к промышленному освоению природных ресурсов Луны, включая добычу редкого изотопа гелия-3.

Ключевым элементом комплекса стал автономный экскаватор непрерывного действия, разработанный совместно Interlune и Vermeer. Машина способна перерабатывать до 100 тонн лунного реголита в час, одновременно снижая энергопотребление, тяговые нагрузки и образование пыли по сравнению с традиционными методами земляных работ. Полученные технологии планируется использовать не только для добычи полезных ископаемых, но и для подготовки строительных площадок, создания дорог, защитных валов и другой инфраструктуры будущих лунных поселений.

Пока что компании располагают лишь прототипом, но уже переходят к созданию полностью автономной версии, рассчитанной на работу в условиях низкой гравитации. NASA продолжает финансировать разработку подобных технологий, учитывая лунные амбиции США.