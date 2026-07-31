CISA призывает операторов критической инфраструктуры усилить меры защиты

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) предупредило о резком росте числа кибератак на системы водоснабжения и водоотведения, призвав операторов критической инфраструктуры усилить меры защиты. Поводом для нового предупреждения стала серия скоординированных атак на более чем 30 коммунальных водоканалов в штате Миннесота, произошедшая 26–27 июля. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным ФБР США, аналогичная активность зафиксирована как минимум в семи американских штатах. Предварительное расследование указывает на возможную причастность иранских хакеров, которые получали несанкционированный доступ к системам управления, меняли пароли и нарушали работу оборудования, вызывая перебои с давлением воды и локальные подтопления. При этом власти подчеркнули, что качество питьевой воды не пострадало, а часть объектов была переведена на ручное управление до восстановления нормальной работы.

CISA отмечает, что нынешняя волна атак стала продолжением кампании против объектов критической инфраструктуры, о которой федеральные ведомства предупреждали ещё весной. По информации агентства, злоумышленники всё чаще атакуют программируемые логические контроллеры (PLC), используемые для управления промышленными процессами, включая оборудование Rockwell Automation, Schneider Electric и Siemens.

едомство совместно с ФБР рекомендовало операторам водоканалов отключить подобные устройства от прямого доступа через интернет, проверить журналы событий на предмет подозрительной активности и усилить контроль над системами промышленной автоматизации. Расследование продолжается, а федеральные власти оценивают масштаб угрозы и возможные риски для национальной безопасности США.