Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Власти США предупредили об усилении хакерских атак на системы водоснабжения страны
CISA призывает операторов критической инфраструктуры усилить меры защиты
реклама

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) предупредило о резком росте числа кибератак на системы водоснабжения и водоотведения, призвав операторов критической инфраструктуры усилить меры защиты. Поводом для нового предупреждения стала серия скоординированных атак на более чем 30 коммунальных водоканалов в штате Миннесота, произошедшая 26–27 июля.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным ФБР США, аналогичная активность зафиксирована как минимум в семи американских штатах. Предварительное расследование указывает на возможную причастность иранских хакеров, которые получали несанкционированный доступ к системам управления, меняли пароли и нарушали работу оборудования, вызывая перебои с давлением воды и локальные подтопления. При этом власти подчеркнули, что качество питьевой воды не пострадало, а часть объектов была переведена на ручное управление до восстановления нормальной работы.

CISA отмечает, что нынешняя волна атак стала продолжением кампании против объектов критической инфраструктуры, о которой федеральные ведомства предупреждали ещё весной. По информации агентства, злоумышленники всё чаще атакуют программируемые логические контроллеры (PLC), используемые для управления промышленными процессами, включая оборудование Rockwell Automation, Schneider Electric и Siemens.

едомство совместно с ФБР рекомендовало операторам водоканалов отключить подобные устройства от прямого доступа через интернет, проверить журналы событий на предмет подозрительной активности и усилить контроль над системами промышленной автоматизации. Расследование продолжается, а федеральные власти оценивают масштаб угрозы и возможные риски для национальной безопасности США.

#сша #cisa #критическая инфраструктура
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель открыл в пункте выдачи Wildberries коробку RTX 5070 Ti и обнаружил в ней бутылку с водой
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Археологи обнаружили в горном поселении Турции обсидиан возрастом 5000 лет
ИИ взялся за языки, которые не могли разгадать столетиями — что из этого вышло
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Не имеющие в мире аналогов пожарные российские вертолёты Ка-32 простаивают в Испании
Volkswagen планирует сократить сотрудников до 100000 — Audi полностью закроет завод, выпускающий A8
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
Sony столкнулась с проблемой во время подготовки к релизу GTA VI
Microsoft заработала $3,2 млрд на инвестициях в Anthropic, но с OpenAI не всё так однозначно
Kawasaki запустила разработку ездового робота CORLEO совместно с NVIDIA
Крупнейший в мире автовоз доставил рекордное количество машин за один рейс – 7738 авто Tesla
Процессор Nova Lake-S получит встроенную графику с 12 ядрами Xe3P, которая будет потреблять до 65 Вт
Brabus и Sunreef Yachts выпустили роскошный футуристичный катамаран Ultima 55 с эффектом полёта
Вскрытие гробницы короля Казимира IV Ягеллона привело к гибели 15 исследователей
Информатор раскрыл предварительные цены Galaxy S26 FE во Франции

Популярные статьи

«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
Почему крипторынок снова меняется: какие факторы определяют движение Bitcoin и Ethereum
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter