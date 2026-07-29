Под запрет попали другие технологии, связанные с робототехникой

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о масштабном ужесточении ограничений на импорт из Китая, запретив закупку китайских человекоподобных и четвероногих роботов, а также силовых инверторов. Как сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, меры направлены на защиту национальной безопасности, ускорение развития искусственного интеллекта в США и снижение зависимости от китайских технологий в стратегически важных отраслях. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОграничения вводятся Федеральной комиссией по связи (FCC) и распространяются на новые модели оборудования, которые могут использоваться в промышленности, энергетике и инфраструктурных проектах. В Белом доме считают, что подключённые к сети устройства потенциально способны использоваться для кибершпионажа, сбора данных и вмешательства в работу критически важных объектов.

Особое внимание американские власти уделили китайским производителям робототехники, включая стартап Unitree Roboics, который занимает заметную долю мирового рынка человекоподобных роботов. По мнению американских властей, стремительное распространение подобных устройств создаёт риски для безопасности, поскольку они оснащаются камерами, датчиками и программным обеспечением с возможностью удалённого обновления. Одновременно под запрет попали новые китайские силовые инверторы – оборудование, используемое в солнечной энергетике и системах накопления энергии.

Вашингтон опасается, что такие устройства могут стать инструментом для вмешательства в работу американской энергетической системы. Новые ограничения стали частью более широкой стратегии США по сокращению рисков потенциальной технологической зависимости от Китая.