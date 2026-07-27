Ещё ни один iPad не имеет сертификации, позволяющей использовать его рядом с водой

Apple готовит к выпуску первый в истории iPad с официальной защитой от воды. Как сообщает MacRumors, приводя в том числе данные Bloomberg, речь идёт о новом iPad mini, который, как ожидается, представят до конца октября. Ни одна из нынешних моделей iPad не имеет официального рейтинга влагозащиты, и Apple не рекомендует использовать их рядом с водой. Однако новое поколение планшета может изменить эту ситуацию. Источник изображения: ChatGPTКомпания разработала новую акустическую систему, которая позволит отказаться от традиционных отверстий для динамиков – одного из основных путей проникновения воды и пыли внутрь устройства. Вместо этого звук будет воспроизводиться за счет вибрации отдельных элементов корпуса, фактически превращая его в своеобразную акустическую мембрану. Такой подход отличается от используемого в iPhone, где для защиты применяются герметизирующие прокладки и специальные клеевые материалы. Какой именно класс защиты IP получит устройство, пока не раскрывается. Для сравнения, современные iPhone имеют сертификацию IP68.

Помимо влагозащиты, новому iPad mini приписывают OLED-дисплей, более производительный процессор и ряд других обновлений. Аналитики отмечают, что защита от воды позволит Apple сократить разрыв между iPad mini и популярными электронными книгами, такими как Kindle и Kobo, которые уже давно поддерживают использование у бассейна или в ванной. Нюанс в том, что такой наворот не бесплатен: стоимость устройства вырастет по сравнению с нынешней версией.