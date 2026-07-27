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Nacvark
На Apple подали в суд из-за добавления в App Store мошеннического приложения
Пользователи потеряли из-за этого около $1,8 млн
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Apple столкнулась с новым коллективным иском в США после того, как трое пользователей лишились в общей сложности около 1,8 миллионов долларов в Bitcoin. Они скачали приложение Sparrow Wallet из App Store, которое создано мошенниками.Источник изображения: ChatGPTИстцы утверждают, что компания не смогла обеспечить надлежащую проверку приложений, несмотря на многолетние заявления о том, что App Store является безопасной и надёжной площадкой для загрузки программ. Как известно, компания неоднократно подчёркивала, что её зацикленность вокруг собственной экосистемы, включая единый магазин приложения, является залогом высокого уровня безопасности.

Однако это не помешало мошенникам имитировать популярный криптовалютный кошелёк Sparrow Wallet, который на самом деле доступен только для Windows, macOS и Linux и никогда не выпускался для iPhone. После установки фальшивой программы пользователи вводили данные своих криптокошельков, после чего злоумышленники получали доступ к их средствам и переводили криптовалюту на свои кошельки.

В иске также утверждается, что разработчик настоящего Sparrow Wallet неоднократно предупреждал Apple о существовании поддельных приложений в App Store, но компания не предприняла реальных мер. Истцы требуют полного возмещения утраченных средств.

#apple #криптовалюта #app store
Источник: macrumors.com
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