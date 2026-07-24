Amkor специализируется на упаковке чипов

NVIDIA заключила многолетнее соглашение стоимостью 1,5 млрд долларов с компанией Amkor Technology, одним из крупнейших в мире поставщиков услуг по упаковке и тестированию полупроводников. Сделка направлена на расширение мощностей по передовой упаковке микросхем на территории США. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ рамках соглашения NVIDIA предоставит Amkor авансовое финансирование для развития производственных мощностей, включая предприятие в штате Аризона. Компании также будут совместно разрабатывать новые технологии упаковки и тестирования для ИИ-чипов, уделяя особое внимание интеграции различных типов микросхем в единый корпус.

Amkor уже является партнёром Nvidia и участвует в выпуске процессоров для дата-центров и других продуктов компании, но подписанное соглашение значительно расширяет масштабы сотрудничества. Кроме того, в июне Amkor подписала десятилетнее соглашение с TSMC о развитии упаковочных мощностей в США и параллельно сотрудничает с AMD в области производства чипов.

Усилия компаний по увеличению производственных и упаковочных мощностей в США направлены на формирование более устойчивой цепочки поставок, на которую сохраняется высокий спрос. Всё это происходит в том числе при участии американских властей, поощряющих локализацию промышленной базы.