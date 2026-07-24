Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
NVIDIA и Amkor заключили соглашение на $1,5 млрд для расширения производства ИИ-чипов в США
Amkor специализируется на упаковке чипов
реклама

NVIDIA заключила многолетнее соглашение стоимостью 1,5 млрд долларов с компанией Amkor Technology, одним из крупнейших в мире поставщиков услуг по упаковке и тестированию полупроводников. Сделка направлена на расширение мощностей по передовой упаковке микросхем на территории США.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ рамках соглашения NVIDIA предоставит Amkor авансовое финансирование для развития производственных мощностей, включая предприятие в штате Аризона. Компании также будут совместно разрабатывать новые технологии упаковки и тестирования для ИИ-чипов, уделяя особое внимание интеграции различных типов микросхем в единый корпус.

Amkor уже является партнёром Nvidia и участвует в выпуске процессоров для дата-центров и других продуктов компании, но подписанное соглашение значительно расширяет масштабы сотрудничества. Кроме того, в июне Amkor подписала десятилетнее соглашение с TSMC о развитии упаковочных мощностей в США и параллельно сотрудничает с AMD в области производства чипов.

Усилия компаний по увеличению производственных и упаковочных мощностей в США направлены на формирование более устойчивой цепочки поставок, на которую сохраняется высокий спрос. Всё это происходит в том числе при участии американских властей, поощряющих локализацию промышленной базы.

#nvidia #amkor
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Реставрационные работы привели к обнаружению михраба рядом с гробницей Кира Великого в Пасаргаде
На Камчатке к берегам подошло минимальное за 80 лет количество рыбы
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Casio готовит компактные хронографы Edifice с сапфировым стеклом
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
SK hynix прогнозирует в 2027 году самый масштабный за всю историю дефицит памяти
Создатели контента открыли в мессенджере «Макс» 80 тысяч новых каналов за две недели
В США продают редкую Lada Signet с автоматом General Motors за 14 тысяч долларов
Huawei вслед за Samsung стремится стать производителем собственных процессоров и памяти
Продажи Xbox в США выросли на 86%, в то время как показатели PlayStation и Nintendo сократились
«Спутникс» увеличила скорость передачи данных с наноспутников в десять раз — до 100 Мбит/с
РБК: переписка пользователей с моделью DeepSeek оказалась в открытом доступе
Павел Дуров анонсировал в Telegram криптокошелёк с транзакциями без комиссии
Минцифры: российским пользователям следует установить отечественные сертификаты для браузеров
Археолог-любитель обнаружил пять серебряных монет Римской республики в немецком городе Галле.
ATTACK SHARK анонсировала беспроводную мышь RS6 ULTRA с магнитной заменой аккумулятора
RTX Spark N1X получит конфигурации с 6144 или 5120 ядрами CUDA
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 8 ГБ 2048SP в ряде популярных игр
На разогнанном до 4,8 ГГц Intel Pentium 4 HT 641 запустили GTA IV и ряд других игр
Jonsbo выпустила корпус X400CG ATX Ocean View Room Chassis с трёхмерной панорамной конструкцией

Популярные статьи

«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
Петер Стормаре — шведский король малых ролей
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter