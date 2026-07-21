Компания применяет ИИ на всех этапах разработки лекарств

Фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb объявила о покупке новейшей вычислительной системы NVIDIA DGX SuperPOD, построенной на платформе Vera Rubin, для ускорения разработки новых лекарств. Компания станет первым представителем мировой фармацевтической отрасли, внедрившим эту систему, которая считается самым современным решением NVIDIA для задач искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияНовый суперкомпьютер значительно расширит вычислительные возможности компании, позволив масштабировать использование генеративного ИИ на всех этапах поиска и разработки лекарственных препаратов. По словам руководителя исследовательского подразделения Bristol Myers Роберта Пленджа, ИИ уже помогает компании сокращать сроки разработки лекарств на 30%, а в перспективе показатель может достигнуть 50%.

Одним из примеров успешного применения технологии стала разработка экспериментального препарата для лечения серповидноклеточной анемии, где ИИ использовался для выбора наиболее перспективных молекул. Сегодня ИИ-инструменты задействованы во всех программах компании по созданию низкомолекулярных препаратов и в большинстве проектов по разработке биологических лекарств.

В Bristol Myers отмечают, что стремительное расширение использования ИИ требует всё более мощной инфраструктуры, а NVIDIA DGX SuperPOD обеспечивает примерно в десять раз больше вычислительной мощности на каждый ватт потребляемой энергии по сравнению с предыдущим поколением оборудования. При этом финансовые условия соглашения не разглашаются.