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ЕС готов одобрить продажу Electronic Arts консорциуму во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии
Стоимость сделки оценивается в $55 млрд
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Консорциум инвесторов во главе с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) близок к получению одобрения Европейской комиссии на приобретение издателя видеоигр Electronic Arts за 55 миллиардов долларов. По данным Reuters, регулятор не выявил нарушений в рамках проверки по новым правилам о зарубежных государственных субсидиях и, как ожидается, завершит предварительное рассмотрение сделки без дополнительных условий.Источник изображения: Reuters
URL изображенияСделка, объявленная в прошлом году, станет крупнейшим выкупом компании с привлечением заёмного финансирования в истории. Помимо PIF, в консорциум входят инвестиционная компания Silver Lake и фонд Affinity Partners, основанный Джаредом Кушнером. Европейская комиссия проверяла, могли ли государственные средства Саудовской Аравии предоставить инвесторам несправедливое конкурентное преимущество при покупке крупной международной компании. Однако, по информации источников Reuters, регулятор не обнаружил оснований для начала углубленного расследования, что позволит завершить процедуру в максимально короткие сроки.

Для Саудовской Аравии приобретение Electronic Arts является частью масштабной стратегии по диверсификации экономики и превращению страны в одного из мировых лидеров игровой индустрии, киберспорта и цифровых развлечений. Через PIF страна уже инвестировала десятки миллиардов долларов в игровые компании, спортивные проекты и технологические активы. Если европейские регуляторы окончательно одобрят сделку, консорциум сможет завершить один из крупнейших проектов на мировом рынке видеоигр, укрепив позиции Саудовской Аравии как одного из самых влиятельных инвесторов в этой индустрии.

#electronic arts #саудовская аравия
Источник: reuters.com
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