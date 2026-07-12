В условиях дефицита это кажется вполне реальным сценарием

Председатель SK Group Чхве Тхэ Вон заявил, что южнокорейская SK Hynix рассматривает возможность перехода к новой бизнес-модели, в рамках которой память будет предоставляться по принципу сервиса, а не просто продаваться в виде отдельных микросхем. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg TV после дебюта компании на бирже Nasdaq. Источник изображения: ChatGPTПо словам главы холдинга, производитель намерен выйти за рамки традиционного выпуска DRAM и HBM-памяти, предлагая клиентам комплексные решения, ориентированные на быстрорастущий рынок искусственного интеллекта (ИИ).

Рассматриваемая концепция, что заказчики смогут получать доступ к памяти и связанным с ней вычислительным ресурсам в рамках долгосрочных соглашений о предоставлении услуг. Такой подход способен снизить зависимость бизнеса от циклических колебаний цен на рынке микросхем и обеспечить более стабильную выручку. В SK Group считают, что по мере развития ИИ-инфраструктуры спрос будет смещаться от отдельных компонентов к готовым платформенным решениям, объединяющим память, программное обеспечение и инструменты управления.

Полученные средства планируется направить на расширение производства памяти для ИИ-инфраструктуры и развитие новых направлений бизнеса. SK Hynix по-прежнему остаётся крупнейшим мировым поставщиком высокоскоростной памяти HBM для ИИ-ускорителей NVIDIA и других чипов.