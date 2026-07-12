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Nacvark
В ЕС не могут заставить Sony продолжить выпуск игр на физических дисках
Европейская общественность ожидала, что кто-то заставит компанию пересмотреть своё решение, но реальных рычагов нет ни у кого
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В Европейской комиссии заявили, что не имеют полномочий обязать Sony и других производителей игровых консолей продолжать выпуск физических копий видеоигр. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции и защиты прав потребителей Майкла Макграта (Michael McGrath), компании вправе самостоятельно выбирать способ распространения своей продукции, если при этом соблюдают европейское законодательство.Источник изображения: ChatGPT Такое разъяснение последовало на фоне растущей общественной кампании против решения Sony отказаться от производства дисковых версий новых игр для PlayStation с 2028 года. Поводом для обсуждения стала петиция «Don't Kill the Disc», авторы которой призывают сохранить возможность покупки игр на физических носителях. Инициаторы кампании утверждают, что цифровая дистрибуция ограничивает права потребителей, поскольку пользователи фактически приобретают лицензию, а не полноценное право собственности на игру

Кроме того, отказ от дисков может негативно сказаться на рынке подержанных игр, коллекционерах и долгосрочном сохранении игровых проектов. После объявления Sony петиция собрала сотни тысяч подписей, а решение компании вызвало широкую дискуссию в игровом сообществе.

В Европейской комиссии подчеркнули, что действующие нормы не предусматривают обязанности выпускать физические носители, поэтому вмешательство в коммерческую стратегию производителей невозможно. Вместе с тем европейские власти продолжают обсуждать вопросы защиты прав покупателей цифрового контента и сохранения доступа к приобретённым играм после завершения их поддержки.

#sony #евросоюз #playstation
Источник: pcmag.com
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