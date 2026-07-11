Китай испытал технологию возвращения первой ступени ракеты с помощью специальной сети

Китай успешно испытал технологию возвращения первой ступени ракеты, приблизившись к уровню, который ранее считался исключительным достижением SpaceX. Государственная корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) впервые смогла вернуть ускоритель ракеты Long March 10B после запуска, используя необычный способ посадки: ступень была поймана специальной сетью, установленной на морской платформе. Источник изображения: ChatGPTВ отличие от Falcon 9 компании Илона Маска, которая самостоятельно приземляется на платформу с помощью двигателей и посадочных опор, китайские инженеры сделали ставку на более лёгкую конструкцию без посадочных ног, что позволяет увеличить полезную нагрузку ракеты. Это важный шаг, поскольку многоразовые ракеты способны значительно снизить стоимость запусков и повысить конкурентоспособность страны на мировом космическом рынке.

Хотя SpaceX по-прежнему остаётся мировым лидером в области повторного использования ракет, разрыв постепенно сокращается. За последние годы компания Маска выполнила сотни успешных посадок Falcon 9 и превратила многоразовые запуски в стандартную практику, тогда как Китай лишь начинает осваивать подобные технологии. Однако Пекин активно инвестирует не только в государственные проекты, но и в частные космические компании, которые разрабатывают собственные аналоги Falcon 9.

Успех Long March 10B подтверждает, что Китай намерен стать полноценным конкурентом США в коммерческих запусках, а развитие технологий повторного использования является одним из ключевых элементов этой стратегии.