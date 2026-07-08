Несмотря на такую стратегию, акции компании выросли на 75% с начала года

Американский производитель полупроводников Onsemi объявил о намерении продать два своих предприятия по выпуску микросхем в рамках масштабной программы по оптимизации, направленной на сокращение расходов. Компания рассчитывает сократить операционные расходы, повысить рентабельность и сосредоточиться на наиболее прибыльных направлениях производства. Источник изображения: ChatGPTКак сообщает Reuters, решение принято на фоне продолжающейся перестройки мировой полупроводниковой отрасли, где производители стремятся эффективнее использовать производственные мощности и снижать издержки в условиях высокой конкуренции. Несмотря на то, что стоимость акций Onsemi с начала года выросла на 75%, решение о продаже двух заводов снизило их на 3%.

В компании не раскрыли, какие именно заводы будут выставлены на продажу, а также не назвали потенциальных покупателей и предполагаемые сроки завершения сделок. Компания также заверила, что намерена сохранить достаточные производственные мощности для выполнения обязательств перед клиентами и дальнейшего развития перспективных технологий.

Учитывая, что стоимость Onsemi растёт на фоне бума в области искусственного интеллекта, компания, очевидно, имеет перспективные направления, которые способны приносить высокую рентабельность. Вероятно, сокращение расходов направлено как раз таки на устранение неликвидных активов.