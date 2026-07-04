Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Sony нашла новое применение заводу по производству дисков для PlayStation
С 2028 года компания перестанет выпускать физические копии видеоигр
реклама

Sony начала масштабную перестройку своего крупнейшего предприятия по производству оптических дисков в австрийском городе Тальгау, окончательно перейдя Рубикон в вопросе отказа от физических носителей для видеоигр PlayStation. Как сообщает The Verge со ссылкой на австрийскую телекомпанию ORF Salzburg, завод, который сегодня выпускает около 600 тысяч дисков в сутки, уже готовится к резкому сокращению производства.Источник изображения: ChatGPTК 2028 году объем выпуска снизится примерно до 10% от нынешнего уровня, после чего предприятие сосредоточится на выпуске оптических микролинз – высокотехнологичных компонентов для различных отраслей промышленности. Оптические микролинзы используются в современных камерах, системах дополненной и виртуальной реальности (VR), автомобильной электронике и медицинских устройствах

Несмотря на кардинальную смену специализации, увольнений не планируется: все 300 сотрудников предприятия пройдут переобучение и будут работать на новых производственных линиях. Для реализации проекта Sony уже инвестировала около 30 миллионов евро в оборудование для выпуска микролинз, а серийное производство может начаться уже в следующем году.

Предприятие в Тальгау имеет особое значение для Sony. Около половины его мощности сосредоточено вокруг физических копий видеоигр PlayStation, а сам завод практически полностью принадлежит компании.

#sony #playstation
Источник: theverge.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили строить шестиугольные деревянные многоэтажки для снижения теплопотерь
Фанаты PlayStation протестуют против цифрового будущего массовой отменой подписок PS Plus
В Чебоксарах впервые показали новые отечественные гидросамолёты «Орион», Л-65, Л-146М и Borey
ОАК представила проект самолёта с вертикальным взлётом без потери тяги
Relic представила самостоятельную стратегию Company of Heroes 3 Final Stand в стиле защиты от волн
Знаменитая кожаная куртка главы Nvidia Дженсена Хуанга выставлена на аукцион Sotheby's
В США предлагают обязать автопроизводителей устанавливать в машины приёмники AM-радио
500-сильный трактор BELARUS 5425 на следующей неделе посетит выставку в России
Научно-фантастический боевик «Ущелье» вошел в число самых успешных проектов Apple TV+
ПТ: Импортозамещённая электроника не пользуется спросом у российских компаний
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за июнь 2026 года
Совладелец «Ростсельмаша» о кризисе сельхозмашиностроения: Китай в лидерах, Россия теряет отрасль
iPhone 18 Pro Max может иметь аккумулятор ёмкостью больше по сравнению с Galaxy S27 Ultra
Casio представила премиальные часы A1000SP-7 с сапфировым стеклом в серии Vintage
Конструктор ПАО «Яковлев» назвал недостатки самолётов с интегрированным крылом и фюзеляжем
Продажи Cyberpunk 2077 достигли отметки в 40 миллионов копий
Инженер использовал двигатель Стирлинга XIX века для охлаждения процессора AMD Threadripper 3970X
Археологи обнаружили в Центральной Италии гробницу пиценского князя возрастом 2600 лет
Стартап Valar Atomics в прямом эфире запустил ядерный микрореактор Ward 250 для питания ПК
Intel готовит 22-ядерные процессоры Nova Lake-S с 108 МБ кэша для игр

Популярные статьи

12 требовательных игр с роскошной графикой, ради которых стоит купить GeForce RTX 5070
Апгрейд ПК — как драйверы AMD Radeon для Windows превращаются в преимущество на Linux
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter