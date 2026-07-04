С 2028 года компания перестанет выпускать физические копии видеоигр

Sony начала масштабную перестройку своего крупнейшего предприятия по производству оптических дисков в австрийском городе Тальгау, окончательно перейдя Рубикон в вопросе отказа от физических носителей для видеоигр PlayStation. Как сообщает The Verge со ссылкой на австрийскую телекомпанию ORF Salzburg, завод, который сегодня выпускает около 600 тысяч дисков в сутки, уже готовится к резкому сокращению производства. Источник изображения: ChatGPTК 2028 году объем выпуска снизится примерно до 10% от нынешнего уровня, после чего предприятие сосредоточится на выпуске оптических микролинз – высокотехнологичных компонентов для различных отраслей промышленности. Оптические микролинзы используются в современных камерах, системах дополненной и виртуальной реальности (VR), автомобильной электронике и медицинских устройствах

Несмотря на кардинальную смену специализации, увольнений не планируется: все 300 сотрудников предприятия пройдут переобучение и будут работать на новых производственных линиях. Для реализации проекта Sony уже инвестировала около 30 миллионов евро в оборудование для выпуска микролинз, а серийное производство может начаться уже в следующем году.

Предприятие в Тальгау имеет особое значение для Sony. Около половины его мощности сосредоточено вокруг физических копий видеоигр PlayStation, а сам завод практически полностью принадлежит компании.