Он также полагается на ИИ-технологии

Китайский стартап Photon Matrix Lab привлёк около 2,7 миллионов долларов на платформе Indiegogo благодаря портативному устройству для уничтожения комаров, использующему искусственный интеллект (ИИ) и лазерные технологии. Первоначально компания запрашивала только 20 тысяч долларов, но в конечном итоге ей удалось привлечь 4 тысячи инвесторов из 50 стран. Каждый из них заплатил около 630 долларов за право получить устройство после начала серийного производства. Источник изображения: ChatGPTРазработка представляет собой компактную систему, оснащенную модулем компьютерного зрения на базе ИИ и лидаром. Устройство обнаруживает комаров в полете, отслеживает их траекторию и поражает лазером. В компании утверждают, что технология основана на использовании промышленных компонентов, адаптированных для массового потребительского рынка. По словам технического директора Ли Жаня, развитая производственная экосистема Китая позволяет быстро создавать сложные прототипы, что даёт местным компаниям преимущество перед зарубежными конкурентами.

Изначально Photon Matrix планировала начать поставки устройства уже в начале лета, однако запуск массового производства перенесли на август. В компании объяснили задержку необходимостью дополнительной калибровки датчиков и прохождением сертификации в соответствии с требованиями безопасности западных рынков. Подобные переносы сроков считаются распространенной практикой для проектов, финансируемых через краудфандинговые платформы.

Успех кампании демонстрирует растущий интерес потребителей к необычным бытовым устройствам на базе ИИ. В то же время эксперты отмечают, что коммерческий успех проекта будет зависеть не только от технологических возможностей устройства, но и от способности компании наладить массовое производство и выполнить обязательства перед тысячами покупателей по всему миру.