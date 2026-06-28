Страна стала первой, где были запрещены соцсети для детей

Австралия намерена существенно ужесточить контроль за соблюдением запрета на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Правительство страны объявило о планах вдвое увеличить максимальные штрафы для технологических компаний, которые неэффективно ограничивают доступ несовершеннолетних к своим платформам. Согласно новым предложениям, максимальный размер штрафа вырастет до 68 миллионов долларов. Источник изображения: ChatGPTОдновременно власти намерены расширить полномочия национального интернет-регулятор, который сможет требовать от владельцев социальных сетей подробные доказательства того, какие меры они принимают для предотвращения регистрации пользователей младше 16 лет. Кроме того, регулятор сможет запрашивать информацию у сторонних сервисов проверки возраста и операторов магазинов приложений.

Поводом для ужесточения законодательства стали результаты недавнего исследования, согласно которому более 85% подростков в возрасте от 12 до 15 лет продолжали пользоваться социальными сетями спустя три месяца после вступления запрета в силу

В Канберре утверждают, что пока технологические компании недостаточно эффективно ограничивают использование социальных сетей детьми, хотя сам запрет был успешно принят общественностью. Под проверками находятся YouTube, TikTok и другие социальные сети, которым придётся смириться с австралийской политикой интернет-регулирования.