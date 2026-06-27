Они опасаются, что роботы в будущем заменят их

Почти 40 тысяч сотрудников Hyundai Motor, входящие в состав профсоюза, выдвинули ультиматум руководству компании из-за планов по массовому внедрению роботов Atlas. Почти 90% сотрудников проголосовали за проведение забастовки. Источник изображения: ChatGPTВ этот раз сотрудники возмущены не маленькими зарплатами, а внедрением роботов Atlas, которые Hyundai планирует производить по 30 тысяч в год. При этом более 25 тысяч роботов компания планируют отправлять на конвейеры автозаводов. Руководство заверяет, что работники будут заниматься монотонной и опасной работой, поэтому массовых увольнений ждать не стоят.

Однако в профсоюзе подозревают, что в конечном итоге Hyundai Motor решит заменить большую часть сотрудников, чтобы сэкономить на зарплатах. По этой причине профсоюз требует не только повышение зарплаты, но и права вето на внедрение технологий. Рабочие хотят получить от руководства компании гарантии того, что ни один роботов не появится в цехе без одобрения коллектива.

Hyundai владеет робототехнической компанией Boston Dynamics, которая выпускает различных роботов, включая гуманоидных Atlas.