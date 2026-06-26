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Nacvark
Samsung планирует инвестировать $650 млрд в Южную Корею
Инвестиционный план рассчитан на 10 лет
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Компания Samsung Group, активно развивающая полупроводниковое подразделение Samsung Electronics, готовится объявить о крупнейшей в своей истории инвестиционной программе, направив 1000 триллионов вон (около 648 миллиардов долларов) на развитие проектов в Южной Корее в течение ближайших десяти лет.

Источник изображения: Reuters
URL изображенияКак сообщает Reuters, официальное заявление ожидается в понедельник на встрече руководства корпорации с президентом страны Ли Чжэ Мёном. Сама компания пока не подтвердила информацию и воздержалась от комментариев. По данным издания, около 300 триллионов вон из общей суммы планируется направить на строительство новых предприятий по производству полупроводников на юго-западе страны.

Власти Южной Кореи стремятся стимулировать развитие высокотехнологичной промышленности за пределами Сеула и прилегающих регионов, где сейчас сосредоточена основная часть производственных мощностей Samsung и других технологических компаний.

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Samsung является одной из крупнейших компаний в Южной Корее наравне со SK Hynix, на долю которых приходится значительная часть ВВП страны.

#samsung #южная корея
Источник: reuters.com
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