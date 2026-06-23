Такая тенденция в целом распространена по Европе

Правительство Чехии внесло законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах с сентября 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Инициатива вписывается в более широкий тренд среди стран Европы, где всё больше правительств ограничивают использование смартфонов детьми во время учёбы из-за опасений за концентрацию, поведение и влияние экранного времени на школьников. Запрет обычно распространяется не только на уроки, но и на перемены. Источник изображения: ChatGPTВ проекте чешского закона отдельно отмечается, что школы не смогут позволять ученикам проводить перерывы с телефонами вне этих исключений. Чешские власти ориентируются на опыт других стран, где уже вводятся похожие меры: Польша, Нидерланды, Италия и Южная Корея.

Помимо прочего, Андрей Бабиш также упомянул, что правительство рассматривает возможность запрета социальных сетей для детей, следуя примеру Франции и других стран. Причём эта мера ещё более популярная среди политиков в Европе. чем запрет мобильных телефонов в школах.