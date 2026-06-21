Покупатели редкого металла сообщают о новых нюансах при его закупке у китайских компаний

Правительство Китая усиливает проверки экспорта индия на фоне роста спроса со стороны искусственного интеллекта (ИИ). По данным Reuters, на ИИ-рынке опасаются, что редкий металл может стать следующим объектом более жёсткого экспортного контроля Пекина. Источники изображения: Reuters

URL изображенияИндий является побочным продуктом переработки цинка, который широко применяется в дисплеях и припоях, но особенно важен как сырьё для фосфида индия, который используется в высокоскоростных оптических чипах для дата-центров нового поколения. Китай производит почти 70% мирового объёма этого металла, поэтому даже административные задержки способны повлиять на цепочки поставок.

Фосфид индия уже был включён Китаем в список экспортного контроля в феврале 2025 года. Теперь покупатели сообщают о более пристальном внимании таможни к поставкам самого металла. Один европейский клиент впервые получил запрос о конечных пользователях продукции и их местонахождении, что указывает на дополнительные попытки контроля.

Крупный покупатель из Северной Америки заявил, что согласования пставок, которые раньше проходили в день обращения, теперь занимают несколько дней.

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При этом официально пока не сообщается жёстком экспортном контролем, хотя дополнительные проверки всё же происходит. Отраслевые покупатели предполагают, что сбор данных о конечных пользователях может быть подготовкой к новым ограничениям. На этом фоне индий рассматривается как стратегически чувствительный ресурс: в США ранее обсуждали создание запасов до 403 тонн материала в течение трёх лет.