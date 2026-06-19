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Nacvark
Трамп заявил о партнёрстве Apple и Intel по производству чипов в США
Это может положительно сказаться как на бизнесе Intel, так и Apple
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Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) заявил, что Apple договорилась о сотрудничестве с Intel для проектирования и производства чипов на территории страны. Если соглашение будет реализовано, оно может стать серьёзной поддержкой для Intel, которая пытается укрепить позиции на рынке контрактного производства микросхем и сократить отставание от тайваньской TSMC.Источник изображения: Reuters
URL изображения Для Intel возможный контракт с Apple означал бы стабильный спрос со стороны одного из крупнейших производителей потребительской электроники в мире. Это также могло бы повысить доверие к производственным возможностям компании, особенно на фоне её планов развивать передовые техпроцессы и возвращать часть цепочек поставок в США. При этом Трамп не уточнил, какие именно чипы Intel может выпускать для Apple.

Apple, в свою очередь, получила бы дополнительный источник производства чипов и снизила бы зависимость от TSMC. Сейчас тайваньская компания остаётся ключевым производственным партнёром Apple, однако её мощности испытывают давление из-за растущего спроса со стороны производителей ИИ-чипов, включая NVIDIA и AMD.

Ранее Intel уже поставляла процессоры для компьютеров Mac около 15 лет, но в 2020 году Apple перешла на собственные чипы M-серии, производимые TSMC. Новое сотрудничество, если оно подтвердится, станет важным поворотом в отношениях двух компаний и частью более широкой стратегии Вашингтона по усилению американского производства полупроводников.

#intel #сша #apple #дональд трамп
Источник: reuters.com
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