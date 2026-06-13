Однако новая правительственная стратегия Тайваня может решить этот вопрос

Компания TSMC, являющаяся крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем, заявил, что больше всего им не хватает квалифицированных сотрудников и воды. По словам главы компании Чэ-Чиа Вэя, на острове не так много воды и энергоносителей, которые можно использовать в промышленной среде. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВэй упомянул, что ещё месяц назад он задавался вопросом, как быть TSMC с водой, а также стоит ли начинать использовать водовозы. Дело в том, что на острове имеется сеть водохранилищ, состояние которых напрямую зависит от климатических особенностей. Например, на юге острова к концу зимы из-за засухи обмеливают водохранилища, в то время как на севере ситуация лучше.

На фоне этого президент Тайваня Лай Циндэ объявил о планах властей острова реализовать программу по объединению всех водохранилищ сетью каналов, которые позволят распределять воду. Глава TSMC положительно воспринял эту новость, подчеркнув, что она позволит ему меньше беспокоиться об электроэнергии и воде. Однако ситуация с кадрами по-прежнему остаётся не такой идеальной, какой хотелось бы её видеть руководству тайваньской компании.