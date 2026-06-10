Amazon также пытается продвигать свой интернет Leo для развёртывания на гражданских лайнерах

Авиакомпании США всё активнее делают ставку на быстрый Wi-Fi на борту, превращая интернет в полёте из платной и нестабильной услуги в важный элемент конкуренции за пассажиров. Основной их интерес направлен на спутниковый интернет Starlink. С начала 2026 года SpaceX заключила 11 новых контрактов, а в 2025 году общее количество соглашений по этому вопросу превысило 20.

Источник изображения: Reuters

URL изображенияКонтракты со SpaceX на предоставление услуг спутникового интернета Starlink охватывают более 7 тысяч самолётов. Впрочем, Starlink не единственное решение для спутникового интернета на борту самолёта.

Компания Amazon также продвигает свои услуги по развёртыванию интернета Neo, который набирает обороты в стремлении конкурировать со Starlink. Однако компания пока отстаёт от SpaceX по количеству соглашений, хотя имеет крупные сделки с Delta Air Lines и JetBlue. Первая планирует с 2028 года начать установку Amazon Leo на 500 самолётов.

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В то же время SpaceX делает ставку на быстрое развёртывание, предлагая авиакомпаниям более короткие сроки размещения спутниковых терминалов. Нюанс в том, что оснащение более 500 самолётов интернетом Starlink будет стоить 150 - 250 миллионов долларов, без учёта ежегодных платежей за техническое обслуживание и другие услуги.