Несмотря на все усилия, «зелёная энергия» попросту не используется

Китай, крупнейший в мире производитель солнечных и ветровых электростанций, сталкивается с парадоксом: значительная часть «зелёной энергии» не используется, тогда как страна вновь наращивает потребление угля и газа. Согласно анализу Centre for Research on Energy and Clean Air, опубликованному Carbon Brief, в первом квартале 2026 года выбросы углекислого газа в Китае выросли на 2%, несмотря на рекордное расширение источников возобновляемой энергии. Источник изображения: ChatGPT

Главная причина – не нехватка генерирующей инфраструктуры, а негибкое управление энергосистемой. Угольные электростанции по-прежнему играют роль базового источника энергии и часто работают по долгосрочным контрактам, что снижает стимулы уступать место более дешёвой солнечной и ветровой генерации. Кроме того, межрегиональная торговля электроэнергией недостаточно гибка, поэтому избыток чистой энергии не всегда может быстро поступать туда, где она нужна.

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По оценке аналитиков, Китай мог бы дополнительно выработать около 170 ТВт·ч электроэнергии за первый квартал 2026 года, если бы уровень ограничения ветровой и солнечной генерации не вырос. Это больше, чем вся электроэнергия, произведённая Францией за тот же период.

На фоне кризиса вокруг Ормузского пролива проблема становится особенно чувствительной: недоиспользование возобновляемых источников повышает зависимость Китая от ископаемого топлива и делает энергетическую безопасность страны более уязвимой. Решение – не развитие генерирующих мощностей, а совершенствования энергетической системы.