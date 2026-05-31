В отличие от других ИИ-стартапов, компания делает акцент не только на инженерах и программистах

Компания Anthropic, разработавшая чат-бот Claude AI на базе искусственного интеллекта (ИИ) ставшая лидером в своей отрасли, начала нанимать всё больше кандидатов с «нестандартным профилем». В отличие от ИИ-стартапов, где набирают инженеров и программистов, в Anthropic массово ищут юристов, финансистов и маркетологов. Источник изображения: Gemini AIПо словам коммерческого директора Anthropic Пола Смита, компании нужны «нестандартные» кандидаты. Это связано с тем, что Claude всё активнее используют не только программисты, но и другие профессии. Компания делает акцент на том, чтобы её продукты оставались «полезными, честными и безопасными», поэтому нуждается в помощи реальных специалистов из разных отраслей.

Быстрый рост Claude AI усилил конкуренцию за рабочие места внутри Anthropic. По данным Bloomberg, компания уже насчитывает более 3 тысяч сотрудников, причём около тысячи присоединились с ноября. Из-за наплыва заявок Anthropic удвоила команду HR и рекрутинга. Параллельно стартап расширяется за пределами США, включая Европе, где открыли офис для расширения на европейский рынок.