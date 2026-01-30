Всего могло быть повреждено 4 истребителя, 2 из которых зацепило металлическими коснтрукциями

В Португалии из-за мощного шторма «Кристин», который накрыл регион Лейрия, была повреждена авиабаза №5 в Монте-Реале, где размещены истребители 4 поколения F-16 военно-воздушных сил страны. Ветер, достигший скорости 178 километров в час (возможно – выше, метеорологического сооружение было разрушено после этого значения), сорвал ворота ангара технического обслуживания на авиабазе, где находилось четыре истребителя. Источник изображения: пользователь @Drecas_2000 в X (военный обозреватель)Судя по опубликованным кадрам, как минимум 2 истребителя были повреждены металлическими конструкциями. Помимо повреждения авиации, шторм затронул другие здания и несколько единиц техники. Военно-воздушные силы Португалии подтвердили факт повреждения истребительного парка, отметив, что обошлось без пострадавших, хотя материальный ущерб признан существенным.

Португальская армия приступила к мерам по восстановлению работы авиабазы, уделяя внимание обеспечению безопасности военного и гражданского персонажа. Военные заверяют, что, несмотря на последствия шторма, военно-воздушные силы продолжают выполнять свои оперативные задачи противовоздушной обороны.

Следует отметить, что обычно при экстренных ситуациях военные передислоцируют свою авиацию в более безопасные места. Однако в данном случае этого не произошло. Причиной может быть как неверная оценка рисков, так и нелётное состояние самой авиации, ведь она находилась в ангаре технического обслуживания.