Инициатива получила поддержку правительства страны

В Японии началась экспериментальная морская экспедиция для добычи редкоземельных металлов из глубоководного ила в Южно-Тихом океане. Судно Chikyu в понедельник отправилось к удалённому архипелагу Минантори-Сима с целью организовать непрерывную добычу богатого редкоземельными металлами морского ила на глубине около 6 километров.

Издание Reuters подчёркивает, что инициатива получила финансовую поддержку Токио в размере 40 миллиардов йен (около 250 миллиардов долларов), учитывая её важность для горнодобывающей отрасли. Японские власти работают над диверсификацией цепочек поставок редкоземельных металлов, учитывая рост напряжённости с Китаем, который является крупнейшим в мире экспортёром критически важных минералов.

В случае, если морская экспедиция завершится успешно, к 2027 году Япония может начать промышленную добычу редкоземельных металлов в глубоководном иле. Как известно, редкоземельные металлы необходимы практически во всех промышленных отраслях, начиная от автомобилестроения, заканчивая производством современного оружия. Китай же использовал свой статус крупнейшего экспортёра, чтобы извлечь из этого геополитическое преимущество.