Токио оценивает возможность интеграции наземных дронов в свои вооружённые силы

Вооружённые силы Японии провели тренировку воздушно-десантных подразделений, где отработали возможность привлечения роботизированных собак для поддержки пехоты. Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на опубликованные в японских СМИ кадры.

Японские военные десантировались на позицию группами, используя транспортные вертолёты CH-47J Chinook, после чего к ним присоединились роботы-собаки производства компании Ghost Robotics. В данном случае дроны двигались спереди военных, проводя разведку с использованием различных датчиков, хотя модульная конструкция позволяет применять их для выполнения различных задач. Токио рассматривает интеграцию различных беспилотных технологий в свои вооружённые силы для снижения рисков жизни личного состава.

Defence Blog акцентирует внимание на том, что учения японского десанта происходят ежегодно, но в этом году особенностью стало привлечение к ним роботизированных собак. В отличие от обыкновенных наземных дронов, четвероногая платформа Ghost Robotics обеспечивает большую подвижность, устойчивость и возможности для преодоления препятствий, что особенно важно в условиях сложного ландшафта.

Стоит подчеркнуть, что это далеко не первый случай применения роботов Ghost Robotics военными. Ещё в 2020 году США начали использовать их для патрулирования своих военных объектов, а в 2024 году а американская армия продемонстрировала возможности дрона в конфигурации Vision 60 на Ближнем Востоке.